Сбер запустил голосование за новый дизайн детской СберКарты

Сбербанк возобновляет выпуск пластиковых детских СберКарт с различными дизайнами, сообщает пресс-служба банка. Сейчас на выбор в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на выбор доступны три варианта: единорог, СберКот или монстрик.

«Детская СберКарта — первая банковская карта ребенка. А значит, она должна привлекать внимание, быть яркой и запоминающейся. Но вкусы детей в 6 и 13 лет сильно отличаются, поэтому в Сбере решили не останавливаться на трех вариантах и расширить диапазон выбора», — говорится в сообщении.

Для этого Сбер запускает голосование для родителей в своем Telegram-канале, где они смогут выбрать один из трех новых дизайнов детской СберКарты: стилистику популярных компьютерных и мобильных игр, Чебурашку или аниме-персонажа СберТян.

В банке уточнили, что СберКартой ребенок может расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. За оплату картой начисляются бонусы СберСпасибо — 0,5% от стоимости покупки.

Кроме того, в мобильном приложении СберKids есть обучающие видео и тесты, благодаря которым ребенок узнает много важного и интересного о финансах и кибербезопасности. Также в приложении видно все расходы ребенка.

Отмечается, что родители могут контролировать расходы детей в приложении СберБанк Онлайн, устанавливать и менять лимиты, запрещать снимать наличные или совершать какие-то покупки в интернете. Детская СберКарта бесплатна в обслуживании, оформить ее может родитель в своем приложении СберБанк Онлайн, а потом забрать в офисе банка. Всего с сентября 2021 года Сбер выдал уже более 2 млн таких карт.