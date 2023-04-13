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ЕК ожидает, что первые контракты на совместную закупку газа подпишут до лета

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Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что первые контракты на совместную закупку газа подпишут до лета, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Йоханнес Барк.

По его словам, энергетические компании регистрируются на платформе, где размещают свои ожидаемые потребности в газе.

Ранее сообщалось, что согласно заявлению Еврокомиссии по итогам заседания Межведомственной координационной платформы доноров для Украины, Киев смог закрыть дефицит на 2023 год благодаря МВФ и ЕС.

Кроме того, Украина представила план по потребностям восстановления энергетической инфраструктуры — эти затраты составляют до $14,1 млрд.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в соцсетях, что он провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались текущая ситуация на Украине и необходимость завершения конфликта на условиях Киева.

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