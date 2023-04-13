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Курс рубля укрепился к доллару, евро и юаню

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс российского рубля укрепился к доллару США и евро на торгах Мосбиржи 13 апреля. Как следует из данных площадки, доллар торговался на уровне 81,48 руб., евро – 89,95 руб.

С начала торгов американская валюта потеряла 0,47%, европейская – 0,0275%.

Китайский юань также ослаб по отношению к рублю, составив 11,827 руб. С начала торгов юань подешевел на 0,056%.

Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 руб., евро торговался на уровне 90,20 руб., юань — на отметке 11,91 руб.

12 апреля 2023 года на торгах Мосбиржи доллар достиг 82,17 руб. До этого доллар протестировал максимумы апреля 2022 года. 6 апреля курс доллара США на торгах Мосбиржи превысил 80 руб. впервые с 6 апреля прошлого года. Торги в итоге закрылись на уровне 81,38 руб. Затем рубль показал небольшое укрепление. 4 апреля курс рубля снизился до 79,52 за доллар, 5 апреля — до 79,84 руб.

В Центробанке и Минфине ослабление рубля связали с падением экспортной выручки в начале года.

Ряд экспертов допустили, что курс доллара может вернуться к 80 руб. уже к маю.

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