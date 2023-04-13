Почта Банк запустил вклад под 10% годовых

Почта Банк запустил пополняемый вклад «В десяточку», который может быть особенно интересен пенсионерам и гражданам с невысоким доходом, сообщает пресс-служба банка.

Базовая ставка по вкладу составляет 6% годовых, но ее можно увеличить до 10% годовых: 2% добавятся за покупки по карте банка от 10 тыс. рублей ежемесячно и еще 2% – за перевод пенсии в Почта Банк впервые.

Вклад открывается на 9 месяцев. Его можно пополнять, добавляя средства из зарплаты, пенсии или другого дохода. Проценты по депозиту будут начисляться ежемесячно на текущий счет, увеличивая накопления.

«Наш новый вклад – для всех, но особенно он будет интересен пенсионерам и гражданам с невысоким доходом. Для удобства управления накоплениями мы предусмотрели возможность пополнять вклад в течение всех 9 месяцев, а также получать проценты по нему каждый месяц, а не в конце срока. Это позволит людям получать максимальную выгоду от вклада здесь и сейчас», — отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

Также эксперт выразил уверенность, что такие вклады помогут создать финансовую подушку безопасности для трудных периодов. «Иметь сбережения на непредвиденные расходы – полезная привычка для всех, а особенно для тех, у кого невысокий заработок или нет другого источника дохода, кроме пенсии», — добавил он.

Максимальная сумма вклада не ограничена, но надбавки будут действовать только на сумму до 1,5 млн рублей. Вклад можно открыть во всех точках обслуживания банка в России, а также в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн».