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Destatis: объемы импорта в Германию из России в феврале упали на 91% по сравнению с годом ранее

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По итогам февраля текущего года объемы импорта в Германию из России упали на 91% и составили около €300 млн в денежном выражении. За 12 месяцев заметнее всего сократились поставки энергетических ресурсов, включая природный газ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

«Импорт российской продукции в Германию в феврале текущего года упал на 91% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. В феврале из России в Германию было ввезено товаров совокупной стоимостью около €300 млн. Прежде всего, сократились поставки энергоресурсов из РФ», — говорится в материале.

Так, импорт российских нефти и газа в денежном выражении сократился с €2,2 млрд в феврале 2022 года до €4,2 млн в текущем году (-99,8%). Чуть меньше снизились поставки нефтепродуктов (-91,4%; c €353 млн до €30 млн) и угля (-92,5%; c €347 млн до €26 млн). В результате по итогам февраля текущего года Россия опустилась с 11-го на 46-е место в списке ключевых торговых партнеров Германии, заключается в заметке.

25 марта агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека сообщило, что Германия хочет, чтобы страны Евросоюза (ЕС) ввели контроль конечного пользователя технологической и электронной продукции, которую Россия может использовать в военных целях на Украине. С начала введения санкций Евросоюза (ЕС) в отношении РФ движение грузовых автомобилей увеличилось в четыре раза, что подрывает влияние торговых ограничений западных стран.

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