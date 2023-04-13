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Сбербанк выдал малому бизнесу Крыма кредитов на 230 млн рублей

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Depositphotos

С момента начала обслуживания Сбербанком юридических лиц в Крыму работающие на полуострове компании малого и микробизнеса оформили кредиты на сумму свыше 230 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего с марта 2023 года, когда финансовая организация начала предоставлять услуги юрлицам в Крыму, более 400 местных предпринимателей открыли в Сбербанке расчетный счет.

В Сбере отмечают, что в целях повышения доступности кредитования для предпринимателей Крыма Сбербанк и Крымский гарантийный фонд заключили соглашение о предоставлении фондом своего поручительства по кредитным сделкам жителям республики.

«Чтобы помочь развитию бизнеса на полуострове, Сбербанк находит новых партнеров. Крымский гарантийный фонд может выдать предпринимателю поручительство в размере до 70% от объема финансирования в сумме до 50 млн рублей на заемщика. В результате предприятие получит кредит, даже если у него не хватает залога. Так что подписанное нами соглашение ― важный драйвер развития экономики региона», — пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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