Литва по линии Всемирного банка направит на восстановление Украины и Молдавии 10 млн евро

Литва по линии финансовых инструментов Всемирного банка направит на восстановление Украины €10 млн, сообщается на сайте ведомства.

Также средства пойдут на помощь Молдавии по «усилению ее устойчивости к внешним воздействиям».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн.

Сообщается, что средства пойдут на социальные экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.

Таким образом, общий объем поддержки Великобритании превысит $8 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. 200 бронемашин будут поставлены в ближайшие сроки, еще 100 — позже.

Также Зеленский называл свой визит в Польшу еще одним шагом к победе. Он поблагодарил власти Польши за поддержку и военную помощь.