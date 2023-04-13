ФТС: россияне за год пытались незаконно вывезти за рубеж более 1 млрд рублей

В период с марта 2022 года по март 2023-го граждане России пытались незаконно вывезти в зарубежные страны более 1 млрд рублей. Количество таких нарушений за 12 месяцев выросло на 70%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В общей сложности сотрудники ведомства к концу прошлого месяца выявили более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу. Речь идет о недекларировании или недостоверном указании перевозимых сумм, а также о нарушениях действующего со 2 марта 2022-го запрета на вывоз из РФ иностранной валюты в объеме свыше $10 тыс., уточняется в материале.

«Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год. Количество таких нарушений подскочило на 70% <....> Общая сумма выявленных нарушений при вывозе налички достигла 1,04 млрд рублей. Тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн рублей», — говорится в статье.

Главными причинами участившихся случаев нарушений при вывозе денежных средств стали: невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых зарубежных странах, которые ввели санкции против Москвы, заключили в ведомстве.

23 сентября Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта 2022 года. Этот показатель вырос в денежном выражении на 132,1 млрд рублей.