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Депутат Аксаков заявил о «многочисленных» желающих использовать цифровые рубли в России

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В России есть множество граждан, желающих пользоваться цифровым рублем на внутреннем рынке. При этом пользование подобной валютой — право россиян, а не их обязанность, приводит слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Парламентская газета.

«Цифровой рубль — это еще одна форма денег. Есть много желающих начать им пользоваться, в том числе молодежь. Это возможность для хранения сбережений в современном формате, который предполагает более эффективные возможности расчета, в частности, с поставщиками и работниками и так далее <....> Никто не собирается заставлять граждан пользоваться новой формой денег», — заявил Аксаков.

По его словам, по итогам текущего года в России число пользователей цифровых рублей будет «небольшим». Однако в дальнейшем этот вид валюты начнет набирать популярность у населения. При этом безналичную форму оплаты можно хранить на банковских счетах.

10 апреля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина опровергла полный перевод выплаты пенсий на цифровой рубль. Цифровой рубль служит дополнительным способом расчета, но не полноценной заменой стандартной наличной валюте.

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