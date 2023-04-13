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Mr.Doors: мебель в России подорожает на 10–15% к концу второго квартала 2023 года

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Shutterstock

Во второй половине второго квартала текущего года на российском внутреннем рынке ожидается подорожание мебели. В среднем цены могут вырасти на 10–15%, приводит слова генерального директора компании Mr.Doors Сергея Шихова газета «Известия».

На грядущее удорожание мебели в России повлияют несколько факторов. Среди ключевых — усложнение логистики, низкий уровень доступности запчастей из европейских стран и другие. Кроме того, на увеличение конечной стоимости продукции также окажет давление рост курса валют, пояснил он.

«Повышение цен на 10–15% возможно уже во второй половине второго квартала 2023 года <....> Такие популярные страны для параллельного импорта, как Турция и Казахстан, стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. К ним, например, относятся запчасти для станков. Как следствие — либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость», — заявил Шихов.

10 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) сообщила, что объем производства мебели в России сократился в натуральном выражении на 10%. В январе – феврале 2023 года этот показатель снизился до 7,9 млн единиц.

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