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МИД РФ: без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится

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Vadim Ghirda/AP

Без решения системных проблем о продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В пресс-службе добавили, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.

Уточняется, что речь идет в числе прочего о переподключении «Россельхозбанка» к системе SWIFT, о возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также об отмене ограничений на страхование и перестрахование плюс снятии запрета на доступ в порты.

Также необходимо восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса», разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Несмотря на все высокопарные заявления о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам, черноморская инициатива как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран», — добавили в министерстве.

Ранее официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщал, что ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT.

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