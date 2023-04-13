MMI: цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%, до 7-15 тыс. рублей за тонну

Стоимость тонны коксующего угля на внутреннем рынке России в апреле текущего года выросла в среднем на 24% и составила 7-15 тыс. рублей в зависимости от марки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Речь идет о цене на данный вид топлива без учета выплат налога на добавленную стоимость (НДС). Расчет средней стоимости тонны коксующего угля на российском рынке производился на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»), уточняется в статье.

«Концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Эксперты объясняют это ослаблением рубля и высокими экспортными котировками», — заключается в материале.

8 апреля новостной журнал Nikkei сообщил, что по итогам 2022 года японские компании сократили зависимость от российского угля. За 12 месяцев этот показатель сократился на 45%.