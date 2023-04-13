Vortexa: объем нефти с доставкой морским путем побил трехлетний рекорд и достиг 1,27 млрд баррелей

На прошлой неделе объем нефти, перевозимой на танкерах морским путем, вырос до самого высокого уровня с 2020 года и составил 1,27 млрд баррелей. С августа прошлого года этот показатель увеличился на 230 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Vortexa Ltd.

«Объем сырой нефти на танкерах в море подскочил до самого высокого уровня с 2020 года, что является последней демонстрацией того, как российская нефть преодолевает большие расстояния для новых покупателей. Объем сырой нефти, отправляемой в пункт назначения или простаивающей в море, вырос до 1,27 млрд баррелей на прошлой неделе. Этот показатель вырос почти на 230 млн баррелей с августа», — говорится в материале.

Подобная динамика связана с необходимостью России перенаправлять большие объемы сырья в азиатские страны, включая Индию и Китай. В то же время страны Евросоюза (ЕС) были вынуждены искать новых поставщиков на фоне резкого сокращения импорта энергетических ресурсов из РФ, заключается в статье.

12 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Argus Media Ltd. сообщило, что биржевые цены на ведущую российскую марку нефти Urals приблизились к «потолку» в $60 за баррель, установленному странами G7, Евросоюзом и Австралией. В настоящее время сорт, поставляемый из балтийского порта Приморск и из Новороссийска на Черном море, стоит около $55 за баррель.