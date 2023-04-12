Песков сообщил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об интересе к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) со стороны представителей бизнес-сообщества из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес», — заявил Песков.

При этом Песков сообщил, что не может заявлять об их участии в ПМЭФ, поскольку в таком случае представителей бизнеса из недружественных стран в своих государствах «живьем съедят».

1 апреля сообщалось, что Сбер в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме — 2023 сделает Чебурашку модератором собственной панельной сессии. Полюбившийся миллионам кинозрителей персонаж будет воссоздан с помощью 3D-анимации и собственной технологии дипфейка, разработанной Сбером.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняло участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Ежегодно 1 апреля в мире отмечается День смеха. Многие компании в этот день выпускают шуточные релизы.