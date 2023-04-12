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ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT

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ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT, заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Очевидно, факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими», — заявил Дюжаррик.

После этого он перечислил, что именно не находится в полномочиях генерального секретаря ООН — Антониу Гуттериш не может ничего потребовать от страховщиков, транспортных компаний и властей стран, которые вводят антироссийские санкции.

Дюжаррик отметил, что ООН контактирует с частным сектором экономики стран ЕС, чтобы дать обеспечить выполнение договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что перспективы зерновой сделки «не такие уж хорошие» из-за того, что часть соглашений не соблюдается.

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