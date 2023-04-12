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Минторг США внес в черный список организации из РФ и КНР

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Армении, Испании, Китая, с Мальты, из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, Сирии, Турции и Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

В санкционный список вошли 10 структур из России, одна из Армении, одна из Испании, 12 из Китая, одна с Мальты, две из ОАЭ, одна из Сингапура, одна из Сирии, одна из Турции и две из Узбекистана. Среди них, в частности, расположенная в Екатеринбурге группа компаний «Промэлектроника» — один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент и Минфин США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц из более чем 20 стран за связи с РФ. США также расширили ограничения в отношении России, внеся в санкционный список десятки физических и юридических лиц, которые с ней связаны. В санкционный список попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, а также 19 торговых кораблей, которые связаны с РФ. Также ограничения введены против «Юнармии».

12 апреля также стало известно, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы.

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