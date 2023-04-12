На SberCIB Terminal появились котировки на процентные деривативы для межбанковского рынка

Сбер предоставил финансовым институтам котировки на процентные производные финансовые инструменты (ПФИ) для межбанковского рынка. Они доступны на SberCIB Terminal — собственной платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, отмечает пресс-служба компании.

В Сбере уточняют, что за последние годы, в период бурного развития российского рынка ПФИ компания смоделировала множество вариантов деривативов для наполнения рынка ликвидностью.

С уходом из России Bloomberg и Refinitiv у финансовых институтов возникла острая потребность в получении котировок на деривативные инструменты. Трейдерам приходилось опрашивать контрагентов о ценах на процентные деривативы по телефону или электронной почте, поскольку доступность торгово-информационных терминалов резко снизилась.

Эту проблему призвана решить система SberCIB Terminal, которая предоставляет цены Сбера, крупнейшего участника OTC рынка.

По словам директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули, основная функция, которая заложена в системе SberCIB Terminal, – это ее доступность локальным участникам рынка в отсутствие доступа к решениям Bloomberg и Refinitiv.

«В SberCIB Terminal клиенты видят уровни процентных ставок, получают информацию, которая отражает справедливую оценку собственных позиций и дает возможность понять, где находится рынок по тому или иному продукту. Трейдерам котировки необходимы для заключения

сделок, риск-департаментам — для оценки позиций», — пояснил Александр Зозуля.

Он уточнил, что пока рынок еще не достиг прежних показателей, но уверенно растет.

«До конца года Сбер планирует предоставить межбанковскому сообществу котировки по ряду инструментов, включая межбанковские кредиты, валютные свопы и опционы», — заявил представитель Сбера.