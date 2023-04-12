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Bloomberg: Нидерланды прекратили подписывать новые контракты на импорт СПГ из России

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Нидерланды прекратили подписывать новые контракты на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году — без объявления о решении — и работают над аннулированием ранее существовавших контрактов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Роба Джеттена.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что в нашей системе нет российской ископаемой энергии, и мы добились успеха в области угля, трубопроводного газа и нефти. Мы ведем много бесед с компаниями, использующими эти мощности, о поэтапном отказе от ранее заключенных сделок по сжижению природного газа», — отметил министр.

Европа полагалась на импорт топлива — в первую очередь из США и Катара — для выхода из энергетического кризиса после того, как Россия прекратила большую часть поставок трубопроводного газа в регион, следует из материала. Тем не менее значительные объемы российского СПГ продолжают поступать в ЕС.

«Этот шаг Нидерландов будет применяться как к спотовым, так и к долгосрочным контрактам. Страна является транзитной страной для поставок газа, а это означает, что это решение может иметь более широкие европейские последствия», — говорится в материале.

По информации Bloomberg, Нидерланды по-прежнему импортируют российский СПГ по старым соглашениям, подписанным до 2023 года, на долю которых приходится около 15% от общего объема импорта.

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