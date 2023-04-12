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Маск: массовые увольнения в Twitter были нужны, чтобы компания не обанкротилась

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что массовые увольнения из компании нужны были, чтобы не допустить ее банкротства. Об этом он сообщил в интервью BBC.

«Проблема в том, что компания обанкротится, если мы немедленно не сократим расходы. Это не забота и не безразличие. Если весь корабль утонет, то все останутся без работы», — отметил Маск (цитата по «Прайму»).

19 января Business Insider сообщил, что после покупки компании миллиардером ($150,1 млрд, по данным Forbes) в Twitter уволили 5200 сотрудников из 7500, которые работали в соцсети на момент приобретения. Источники спрогнозировали сокращение еще 50 сотрудников в ближайшее время. Ожидалось, что в перспективе предприниматель намерен сократить штат сотрудников до 2000 человек.

Маск заявлял и о том, что сам собирается покинуть Twitter. По версии миллиардера, время для его увольнения из Twitter с поста руководителя скорее всего настанет уже в 2023 году. С момента вступления в должность в октябре 2022 года Маск заявлял, что планирует уйти в отставку с поста главы Twitter и даже утверждал, что планирует это сделать как можно скорее.

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