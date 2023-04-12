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В Польше предотвратили попытку фермеров заблокировать перевозку украинского зерна по ж/д

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Policja Lubelska

Полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно, сообщает RMF FM.

Акция должна была пройти в районе Хрубешува, однако фермеров опередили правоохранители. До этого аграрии планировали блокировку КПП Дорогуска на границе с Украиной.

«Фермеры заявили, что не намерены применять силу в отношении полицейских, пограничников и охраны железной дороги», — сообщили сотрудники польской радиостанции.

Отмечается, что причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.

Ранее на Украине заявили, что до 1 июля не будут поставлять зерно в Польшу.

11 апреля представляющая треть избирателей Социал-демократическая партия Румынии потребовала приостановить ввоз украинского зерна в страны ЕС, самостоятельно обеспечивающих его поставки на рынок.

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