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Политолог Корякин: Россия продолжает укреплять свой экономический суверенитет

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россия продолжает укреплять свой экономический и технологический суверенитет, заявил в беседе с «Ридусом» член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. Так он прокомментировал итоги совещания по вопросам экономики, которое провел глава государства Владимир Путин.

«Индикаторы свидетельствуют о росте торгового оборота практически на 25%. Значит, выросла покупательская способность, что не могло произойти без увеличения реальных доходов граждан. Также растет загрузка железнодорожных путей, что говорит о росте экспорта и укреплении межрегиональных связей внутри страны», — указал Корякин.

Он добавил, что на место зарубежных компаний, которые приняли решение уйти с российского рынка из-за санкций, приходят новые проекты.

Ранее Путин заявил на совещании по вопросам экономики, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным.

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