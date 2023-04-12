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Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупных держав в области ИИ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации заявил о риске создания в области искусственного интеллекта (ИИ) закрытого клуба, в который войдут крупнейшие мировые державы. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ», — сказал Греф.

Он добавил, что речь идет о создании нейросетей, и подчеркнул, что России необходимо прикладывать все усилия, для того, чтобы войти в этот клуб и стать донором, а не реципиентом технологий. Кроме того, РФ нужно продолжать заниматься развитием технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Twitter Илон Маск увеличивает вычислительную мощность компании Twitter, чтобы соревноваться с другими компаниями в области проектом с искусственным интеллектом.

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