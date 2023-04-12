Глава ЦБ Набиуллина назвала антикризисные меры имеющим побочные эффекты лекарством

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сравнила антикризисные меры регулятора с лекарством, которое имеет побочный эффект. По ее словам, принимать такое «лекарство» нужно прекращать, когда «пациент уже может справиться без него». Об этом глава ЦБ заявила в Госдуме. Ее слова передал «Прайм».

«Антикризисные меры – это такое мощное лекарство, и как у мощного лекарства, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справиться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное», — отметила Набиуллина.

По ее словам, именно таким образом поступил регулятор, смягчая меры валютного контроля.

«Меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация немного успокоилась. Полностью убрать их невозможно», — подчеркнула она.

Набиуллина пояснила, что валютный контроль должен защищать Россию в условиях санкционного давления.

После введения антироссийских санкций Западом президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов по обеспечению финансовой стабильности страны. В том числе один из указов запретил с 2 марта 2022 года вывозить из страны зарубежную валюту наличными на сумму более $10 тыс. Затем регулятор вводил ряд послаблений в рамках валютного контроля.