Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство разрешило «Новатэк» выкупить долю Shell в «Сахалине-2» за 94,8 млрд рублей

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Российская компания «Новатэк» получила от правительства разрешение на покупку доли британского нефтегазового концерна Shell в фирме «Сахалинская энергия», являющейся оператором проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабмина.

До недавнего времени основными акционерами Sakhalin Energy считались российский энергетический холдинг «Газпром», которому принадлежали 50% плюс одна акция, а также Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций). Таким образом, после решения правительства число акционеров в операторе проекта «Сахалин-2» сократилось до трех компаний.

«Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит ООО «НОВАТЭК Московская область», — сообщается в документе.

В конце июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. После этого решения в концерне Shell заявили, что компания не станет входить в состав совладельцев российского оператора проекта «Сахалин-2». При этом основные японские акционеры (Mitsui & Co. и Mitsubishi), напротив, выразили намерение остаться в списке ключевых участников разработки Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях