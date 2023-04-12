Правительство разрешило «Новатэк» выкупить долю Shell в «Сахалине-2» за 94,8 млрд рублей

Российская компания «Новатэк» получила от правительства разрешение на покупку доли британского нефтегазового концерна Shell в фирме «Сахалинская энергия», являющейся оператором проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабмина.

До недавнего времени основными акционерами Sakhalin Energy считались российский энергетический холдинг «Газпром», которому принадлежали 50% плюс одна акция, а также Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций). Таким образом, после решения правительства число акционеров в операторе проекта «Сахалин-2» сократилось до трех компаний.

«Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит ООО «НОВАТЭК Московская область», — сообщается в документе.

В конце июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. После этого решения в концерне Shell заявили, что компания не станет входить в состав совладельцев российского оператора проекта «Сахалин-2». При этом основные японские акционеры (Mitsui & Co. и Mitsubishi), напротив, выразили намерение остаться в списке ключевых участников разработки Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений.