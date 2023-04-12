В Кремле оценили перспективы зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что перспективы зерновой сделки «не акием уж хорошие» из-за того, что часть соглашений не соблюдается.

«Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, в связи с тем, что половина сделки не работала и не работает до сих пор», — пояснил Песков.

Он отметил, что представители Организации Объединенных Наций «прикладывают усилия, но у них не все получается», и «никакая сделка не может стоять на одной ноге».

«Если судить по состоянию на сегодня, перспективы не такие уж хорошие», — заключил Песков, отвечая на вопрос журналиста о перспективах продления соглашения, срок действия которого истекает 18 мая.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на невыполнение российской части зерновой сделки, в то время как сохраняются и даже ужесточаются препоны на пути финансирования, логистического оформления и страхования экспорта российской продукции.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%.