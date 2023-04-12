ЦБ не видит необходимости в возврате практики по репатриации валютной выручки в Россию

В настоящее время нет особой необходимости к возвращению практики по репатриации валютной экспортной выручки на внутренний рынок России. Слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен», — заявила Набиуллина.

По ее словам, несмотря на отсутствие требований к репатриации валютной экспортной выручки, российские компании по-прежнему продолжают продавать ее. Доля продаж за последнее время уменьшилась незначительно.

«Мы следим за этим. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно. То есть они все равно ее продают, даже без обязательств репатриации экспортной выручки», — заключила Набиуллина.

12 апреля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время невозможно полностью отказаться от валютного контроля в России. Данный метод профилактики внутреннего рынка по-прежнему является необходимым с точки зрения защиты РФ от излишнего внешнего давления, которое возникло после введения международных санкций.