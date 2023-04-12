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Премьер Шмыгаль: Канада намерена передать Украине средства от конфискованных активов РФ

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать средства от конфискованных активов, которые принадлежат Российской Федерации, для обороны и восстановления Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Канада ввела еще один пакет санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

«В санкции попала компания «Волга-Днепр», самолет АН-124, которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг — конфискация «Руслана» и других активов и передача их в пользу Украины. Работаем дальше», — написал украинский премьер.

Кроме того Шмыгаль добавил, что Канада объявила о новом пакете военной помощи. Он указал, что Киев получит от канадской стороны 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Энергоатом» и канадская горнорудная компания Сameco подписали соглашение о регламенте поставок уранового концентрата с Украины в Канаду.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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