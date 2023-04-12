«Метриум»: средний срок накопления средств на новостройку в Москве составляет 6,5 лет

Средний срок накопления денежных средств на покупку квартиры комфорт-класса в новостройке на столичном рынке недвижимости по итогам четвертого квартала 2022 года составил 6,5 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Метриум».

Для определения срока эксперты соотнесли чистый годовой доход средней московской семьи со средней стоимостью жилья. В итоге проведенного исследования они пришли к выводу, что квартиры в новостройках Москвы стали доступнее для рядовых граждан, уточняется в статье.

«Семье потребуется шесть лет и шесть месяцев, чтобы накопить средства на квартиру в московской новостройке комфорт-класса <....> В 2022 коэффициент доступности столичных новостроек достиг многолетнего минимума», — говорится в материале.

На подобную динамику повлияли несколько факторов. Среди ключевых — рост среднего дохода жителей столицы к концу 2022 года, а также снижение средней стоимости жилья в новостройках Москвы, уточнили аналитики.

«Средний доход в столице в конце 2022 года увеличился на 13,5 процента относительно последнего квартала 2021-го. Еще одним фактором стало сокращение средней стоимости жилья в новостройке Москвы с 12,8 миллиона рублей до 12,1 миллиона. Это, в свою очередь, обусловлено уменьшением площади квартир», — заключается в заметке.

9 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщила, что за последний год средняя площадь новостроек в массовом сегменте московского рынка недвижимости заметно сократилась. При этом наибольший спад был зафиксирован в категории студий (-8,3%, до 23,1 кв. м).