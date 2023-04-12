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Набиуллина сочла невозможным полностью отказаться от валютного контроля в России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В настоящее время на финансовом рынке России не сложились условия для полноценного отказа от валютного контроля со стороны регулирующих органов. Данный метод профилактики внутреннего рынка должен защищать РФ от излишнего давления, которое возникло после введения международных санкций, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

В начале марта 2022 года руководство ЦБ ограничило оборот наличной валюты на внутреннем рынке России. Валютный регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. Изначально данная мера действовала с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Однако в дальнейшем ЦБ дважды продлевал сроки ограничений, в последний раз — до 9 сентября 2023-го. Кроме того, до 30 сентября включительно на внутреннем рынке РФ действует ограничение на перевод средств в зарубежные банки для физлиц.

«Валютный контроль должен и защищать от санкционного давления, и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся», — заявила Набиуллина.

По ее словам, санкции затрудняют трансграничные платежи в рамках обслуживания внешнеэкономических операций. Однако данная проблема в настоящее время решается в том числе благодаря валютного контролю на внутреннем рынке РФ.

11 апреля аналитики Центробанка (ЦБ) представили обзор российского финансового сектора, согласно которому потребность в долларах и евро в России будет сохраняться, несмотря на действующие валютные ограничения. Полностью отказаться от использования долларов США и евро в РФ не получится без перевода импортных контрактов на расчеты в рублях и других национальных валютах.

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