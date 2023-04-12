EMCD: cтоимость оборудования для майнинга криптовалют увеличилась на 15-30% на фоне роста котировок

По итогам первого квартала стоимость оборудования для майнинга криптовалют увеличилась в среднем на 15-20%, а по наиболее популярным позициям — более чем на 30%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании EMCD.

Увеличение стоимости оборудования для майнинга произошло на фоне роста курса самой популярной в мире криптовалюты — биткоина, который с начала года взлетел более чем на 80%. В итоге к началу второго квартала текущего года средняя цена вычислительных машин ASIC поднялась до $1,5–2 тыс., уточняется в статье.

«По результатам первого квартала заметно подорожало оборудование для майнинга. В среднем стоимость оборудования выросла на 15–20%, по наиболее популярным позициям — более чем на 30%. Так, если в четвертом квартале 2022 года средняя цена на вычислительные машины ASIC для майнинга составляла $1,3–1,8 тыс., то к началу второго квартала 2023 года она выросла до $1,5–2 тыс.», — говорится в материале.

11 апреля стоимость биткоина (Bitcoin) в ходе торгов поднялась до $30,194 тыс, ее рост составил более чем 5%. В последний раз стоимость биткоина превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.