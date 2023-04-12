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FQ: правительство Италии разрешило продажу местного завода «Лукойла» кипрской G.O.I. Energy

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство Италии разрешило продажу местного завода «Лукойла» ISAB, расположенного на Сицилии, кипрской компании G.O.I. Energy. При этом сделка была одобрена при выполнении ряда условий, включая необходимость отслеживания происхождение нефти, поступающей на завод, сообщает газета il Fatto Quotidiano.

Стороны достигли предварительного соглашения по продаже сицилийского завода российской компании еще в январе текущего года. В сделке принимали участие швейцарская компания Litasco, контролируемая «Лукойлом», G.O.I. Energy и представители подразделения Кипрского фонда прямых инвестиций — Argus New Energy Fund, уточняется в статье.

«Завод ISAB будет передан «Лукойлом» кипрской компании G.O.I. Energy, как это было предусмотрено январскими соглашениями, но только при определенных условиях: защита занятости, поддержание уровня производства, наличие очистителя для завода и отслеживание поставок обработанной нефти», — говорится в материале.

8 апреля газета Financial Times сообщила, что итальянские власти собираются пересмотреть сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода ISAB, который принадлежит российской компании «Лукойла». Это решение продиктовано «обеспокоенностью» США, что возможным покупателем НПЗ выступит «малоизвестный фонд на Кипре».

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