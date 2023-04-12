В российских «Мегах» в мае откроются 49 магазинов группы Inditex под новым названием

Свыше 200 бывших магазинов группы Inditex откроются в России в мае, из них 49 — в ТЦ «Мега», сообщает ТАСС.

Светлана Бурзянцева, руководитель отдела аренды нидерландской компании Ingka Centres, которая занимается управлением ТЦ «Мега» в России, сообщила, что имеющиеся в распоряжении ее компании 49 магазинов одновременно откроются весной. В 13 из 14 ТЦ «Мега» они занимают площадь около 50 тыс. кв. м. Отмечается, что работа по наполнению магазинов уже идет.

Решение о временном прекращении работы на территории России было принято группой в марте 2022 года, на тот момент в стране было около 500 магазинов группы, в том числе Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Uterqüe и других брендов. Всего сеть управляет 7 тыс. магазинами в около 100 стран.

30 марта 2023 года собственность Inditex в России выкупила компания из ОАЭ Fashion and More Management DMCC. Бывшие магазины Inditex получат названия Maag, Dub, Ecru и Vilet.

Ранее появилось сообщение о том, что бывшие магазины Inditex откроются в России в апреле.