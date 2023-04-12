«Известия»: типографии в России начали закупать бумагу у КНР и Турции

Российские типографии начали закупать бумагу в КНР и Турции. Об этом пишет газета «Известия».

Генеральный директор «Красногорской типографии» Павел Мелихов заявил, что в настоящее время в компании на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги. Также первая партия была закуплена у Турции.

Кроме того, бумагу из КНР покупает и типография «Печатных дел мастер». В то же время уточняется, что продукция из Китая идет в Россию довольно долго — ожидание может растянуться до восьми месяцев.

При этом в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга полагают, что в текущих рыночных обстоятельствах, компании начнут искать партнеров не только в КНР и Турции, но и Индонезии.

Ранее участники рынка, а также оператор фискальных данных «Платформа ОФД» заявили «Газете.Ru», что розничные цены почти на всю школьную бумажно-беловую продукцию — к ней относятся рабочие и обычные тетради, учебники, дневники — за последний год выросли на 20-30%.