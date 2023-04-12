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МВФ: Британия продемонстрирует худшие экономические показатели среди стран G7 в 2023 году

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Frank Augstein/AP

В Международном валютном фонде заявили, что на фоне роста всеобщей финансовой неуверенности прогнозируется, что экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран G7 в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам МВФ, в 2023 году ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 0,3%, а в следующем году вырастет на 1%. Это делает Великобританию вторым членом G7 после Германии, который столкнулся с экономическим спадом.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш подчеркнул, что по прогнозам фонда текущий год станет для Великобритании экономически трудным, но рост экономики страны будет восстановлен в 2024 году.

По его словам, фонд поддерживает действия мировых банков по борьбе с рекордной за 40 лет инфляцией (в Великобритании она в данный момент составляет 10,4%), но уточнил, что рост процентных ставок может привести к вскрытию основных проблем финансовой системы.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%. 

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