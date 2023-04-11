Путин заявил, что экономика РФ продолжает активно развиваться и ВВП существенно прибавит

Индекс деловой активности в настоящий момент указывает на основания для последующего роста экономической активности в РФ, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться, на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности», — уточнил Путин.

Ситуацию в данной отрасли российский глава государства охарактеризовал во время совещания по экономическим вопросам.

Еще Путин обратил внимание, что в марте текущего индекс деловой активности достиг 56,8 пункта.

По словам президента РФ, подобное значение стало третьим значением за всю историю и свидетельствует о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое.

Также стало известно, что правительство России при пересмотре социально-экономического прогноза РФ на следующие три года «значительно улучшило» ожидания по динамике ВВП в 2023 году.

Ранее Росстат информировал, что безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,5%. Общая численность безработных сейчас составляет 2,635 млн человек.