Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что экономика РФ продолжает активно развиваться и ВВП существенно прибавит

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Индекс деловой активности в настоящий момент указывает на основания для последующего роста экономической активности в РФ, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться, на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности», — уточнил Путин.

Ситуацию в данной отрасли российский глава государства охарактеризовал во время совещания по экономическим вопросам.

Еще Путин обратил внимание, что в марте текущего индекс деловой активности достиг 56,8 пункта.

По словам президента РФ, подобное значение стало третьим значением за всю историю и свидетельствует о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое.

Также стало известно, что правительство России при пересмотре социально-экономического прогноза РФ на следующие три года «значительно улучшило» ожидания по динамике ВВП в 2023 году.

Ранее Росстат информировал, что безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,5%. Общая численность безработных сейчас составляет 2,635 млн человек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях