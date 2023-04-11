В Румынии потребовали приостановить ввоз украинского зерна

Социал-демократическая партия (СДП) Румынии обратилась к МИД страны с требованием о начале переговоров о прекращении поставок украинского зерна в страну при сохранении транзита в третьи страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Значительные трудности, которые румынские фермеры испытывают в результате либерализации торговли украинскими зерновыми, должны быть сняты посредством конструктивного дипломатического диалога между двумя странами», — завили в партии.

При этом подчеркивается, что социал-демократы по-прежнему выступают за поддержку Киева Бухарестом.

«Страны-участницы ЕС, которые обеспечивают внутреннее потребление из собственной продукции, должны позволять только транзит украинского зерна в государства-члены, которые не могут удовлетворить свои потребности за счет собственного производства», — говорится в заявлении партии.

Партия контролирует треть мест в обеих палатах парламента страны и входит в состав правящей коалиции.

7 апреля министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит.

Пошлины на товары с Украины были отменены Еврокомиссией после начала СВО России в качестве меры по поддержке. В феврале 2023 года меру было предложено продлить до июня 2024 года.