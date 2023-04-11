Путин обратил внимание на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья

Российский президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что на рынке жилья начинают возникать некоторые дисбалансы и происходит «так называемое затоваривание», что может привести к сокращению строительства. Трансляция его речи велась в Telegram-канале Кремля.

«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», — сказал президент.

Он также указал на необходимость снижать соответствующие риски, обеспечить долгосрочное развитие строительного сектора и поддержать спрос на жилье.

Ранее Путин заявил на совещании по вопросам экономики, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным.