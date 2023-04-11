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Путин сообщил, что инфляция по итогам апреля может опуститься ниже 3%

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что инфляция в стране впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, передает ТАСС.

По его словам, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что по состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%.

«Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», — сказал президент.

Он отметил, что необходимо избегать как ускорения, так и замедления инфляции, так как это может негативно повлиять на экономическую активность в целом. В частности, по его словам, это может нарушить планы бизнеса по расширению производства, освоению новых видов продукции и созданию рабочих мест. Также это может сказаться на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений.

Ранее глава государства заявил, что в настоящий момент безработица в стране на исторически минимальном уровне и по многим направлениям даже «не хватает рабочих рук».

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