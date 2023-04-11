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Сийярто: контракты по строительству АЭС «ПАКШ-2» изменены и будут представлены ЕК

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АЭС «Пакш»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что контракты по финансированию и экспорту технологий при строительстве в стране атомной электростанции «Пакш-2» были отредактированы и подлежат согласованию в Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимость изменений в договоре Сийярто связал с тем, что соглашение было заключено более девяти лет назад. По словам министра, поправки в договор призваны гарантировать реализацию проекта.

«Надо было найти такие юридические рамки, которые гарантировали бы, что мы сможем достроить эту атомную электростанцию. Хорошая новость заключается в том, что нам сегодня удалось договориться о способе изменения финансовых и экспортных контрактов», — заявил Сийярто.

Дипломат напомнил, что российская атомная энергетика под санкции не попала, и выразил надежду на то, что «Еврокомиссия не захочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность Венгрии» и не заблокирует проект.

7 февраля в «Росатоме» заявили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 году.

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