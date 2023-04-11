Глава МИД Казахстана заявил, что объем торговли с Россией достиг $26,1 млрд

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что объем торговли с Россией в 2023 году достиг $26,1 млрд — это рекордная сумма за последнее время, сообщает ТАСС.

«Россия является главным торгово-экономическим партнером Казахстана. По нашим данным, впервые в истории двусторонних отношений объем двусторонней торговли достиг рекордных 26,1 млрд долларов», — заявил Нуртлеу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам главы казахстанского внешнеполитического ведомства, у России и Казахстана есть все возможности для того, чтобы повысить этот показатель до $30 млрд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций давлением США.

По его словам, западные страны оказывают давление на целый ряд государств, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны».