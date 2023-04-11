Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Казахстана заявил, что объем торговли с Россией достиг $26,1 млрд

close
100%
ATPress.kz

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что объем торговли с Россией в 2023 году достиг $26,1 млрд — это рекордная сумма за последнее время, сообщает ТАСС.

«Россия является главным торгово-экономическим партнером Казахстана. По нашим данным, впервые в истории двусторонних отношений объем двусторонней торговли достиг рекордных 26,1 млрд долларов», — заявил Нуртлеу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам главы казахстанского внешнеполитического ведомства, у России и Казахстана есть все возможности для того, чтобы повысить этот показатель до $30 млрд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций давлением США.

По его словам, западные страны оказывают давление на целый ряд государств, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях