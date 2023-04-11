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Центробанк сообщил, что потребность в долларах и евро в России будет сохраняться

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Полностью отказаться от использования долларов США и евро в России не получится без перевода импортных контрактов на расчеты в рублях или валютах дружественных стран. Это следует из обзора (.pdf), опубликованного Центробанком РФ.

«В силу того что по-прежнему значительная часть импортных контрактов заключена с поставщиками из недружественных государств, определенный объем валютных ресурсов на внутреннем рынке останется необходимым», — следует из документа.

Как уточняется в обзоре, перевод расчетов в дружественные валюты будет зависеть «от готовности и желания» зарубежных контрагентов компаний из России.

В ЦБ считают, что потребность России в валюте из недружественных стран будет сохраняться. Снижения такой потребности можно ожидать только в средне- и долгосрочной перспективе при развитии импортозамещения, отмечается в обзоре.

Если на валютном рынке будет уменьшаться объем недружественной валюты, доступный для покупки импортерам за рубли, недостающий объем может быть восполнен через покупки долларов и евро за юани, подчеркивается в документе.

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