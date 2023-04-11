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Сийярто заявил о продлении договора с «Газпромом» о поставах газа сверх контрактов

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром» сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах», — поделился политик.

Он добавил, что поставки в основном будут идти через «Турецкий поток».

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков называл «редким официальным гостем из Европы» главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который приехал в Москву.

Пушков привел Венгрию в пример и назвал позицию властей страны рациональной и ответственной. Он добавил, что мнение руководства Венгрии о трудностях будущей зимы не лишено оснований.

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