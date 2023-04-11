Самый богатый украинец Ринат Ахметов подал в суд на РФ за потерянные активы в ДНР

Самый богатый украинец по данным Forbes Ринат Ахметов запустил арбитражный процесс в отношении Российской Федерации. Ахметов требует компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инвестиционной группы Ахметова SKM.

«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — сообщили в SKM. О каком суде идет речь — не уточняется, однако подчеркивается, что бизнесмен намерен взыскать с России компенсацию за все убытки, начиная с 2014 года.

По данным Forbes Ukraine, к концу 2022 года состояние Ахметова уменьшилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд, но он оставался самым богатым украинцем.

Ранее Ахметов назвал действия президента Украины Владимира Зеленского против олигархов захватом власти на Украине.

14 сентября 2022 года в СМИ появились сообщения о том, что компании Ахметова стали выпускать переносные военные убежища.