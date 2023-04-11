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Глава «Молдовагаза» заявил о падении потребления газа за год на 20% из-за высоких тарифов

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РИА «Новости»

Высокие тарифы на газ в Молдавии привели к сокращению его объема потребления за год на 20%. Об этом заявил глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

«Безусловно, тарифы высокие. Предприятие «Молдовагаз» не заинтересовано в этом, мы уже видим, что по сравнению с прошлым годом потребление уменьшилось на 20%. Это невыгодно ни для всей системы, ни для транспортно-распределительной деятельности, потому что показатели продолжают снижаться», — заявил Чебан.

Отопительный сезон в Молдавии начался с тарифом на газ на уровне 29,3 лея ($1,5), что выше относительно сезона прошлого года в 7 раз. Тогда стоимость составляла 4,57 лея или 23 цента.

Во второй половине марта Чебан призвал к оплате счетов за использованный газ, совокупный долг за который со стороны населения и предприятий Молдавии составил почти $23 млн.

На прошлой неделе эксперт неправительственной молдавской ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ сообщил, что Молдавия импортировала отопительный газ на сумму $500 млн, оставаясь «самой несчастной» страной в Европе.

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