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Минфин опроверг планы по повышению НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минфин РФ опроверг планы по увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года, назвав ранее озвученную по этому поводу информацию «недопониманием». Такую позицию министерства журналистам озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова передало «Прайм».

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщила, что министерство рассматривает возможность увеличения НДПИ в угольной отрасли в октябре-декабре этого года.

Сазанов отметил, что произошло недопонимание.

«Мы не решили что-то собирать, здесь вопрос на уровне правительства пусть решается. Поэтому мы просто говорим о том, что они (угольные компании — ред.) платили повышенный НДПИ в первом квартале, поэтому сейчас их исключили из сбора. Дальше правительство по ним будет принимать решение», — сказал замминистра.

Сазанов отметил, что любые решения на этот счет в конечном итоге будут приниматься правительством и президентом РФ.

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