«РН-Ванкор» провел на Таймыре форум «ЭкоАрктика»

На Таймыре прошел форум «ЭкоАрктика», организатором которого выступило крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края «РН-Ванкор», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Цель мероприятия – проведение открытого и продуктивного диалога крупнейших недропользователей – дочерних обществ Компании «Роснефть», представителей власти, ученых и населения по вопросам сохранения уникальных хрупких арктических экосистем и поддержки традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, живущих на Таймыре.

Ключевым событием форума стал круглый стол, в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, дочерних обществ «Роснефти» в Красноярском крае, общественных, научных и экологических организаций. Сотрудники «РН-Ванкора», «Востсибнефтегаза», «Славнефть-Красноярскнефтегаза» представили доклады об итогах производственной и экологической деятельности за 2022 год.

Участники круглого стола отметили, что с развитием масштабного проекта «Восток Ойл» на Таймыре, потенциал взаимодействия региона и нефтяников только растет. И форум «ЭкоАрктика» этому будет способствовать, его проведение планируется сделать на Таймыре ежегодным.