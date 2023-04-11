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Банки на Кубе снова начали принимать наличные доллары для депозитов на счета граждан

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Alexandre Meneghini/Reuters

Кубинские кредитные организации вновь начали принимать наличные американские доллары для зачисления на счета клиентов. Об этом написала газета Granma со ссылкой на сообщение Центробанка Кубы.

«С этого момента финансовые и банковские учреждения будут принимать денежные вклады в долларах США на банковские счета, а прием этой валюты для операций купли-продажи иностранной валюты на рынке останется прежним», — сказали в регуляторе.

Как отметили в Банке Кубы, на такой шаг власти пошли в условии продолжающегося давления со стороны США. Начать прием долларов позволила «реанимация туризма и постепенное восстановление производственной деятельности».

Банки на Кубе прекратили принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов в июне 2021 года

Во второй половине марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки еще не намерены исключать Кубу из перечня государств — спонсоров терроризма. Впервые США внесли Кубу в этот список в марте 1982 года из-за поддержки революционных движений в испаноязычных странах.

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