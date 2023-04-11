Банки на Кубе снова начали принимать наличные доллары для депозитов на счета граждан

Кубинские кредитные организации вновь начали принимать наличные американские доллары для зачисления на счета клиентов. Об этом написала газета Granma со ссылкой на сообщение Центробанка Кубы.

«С этого момента финансовые и банковские учреждения будут принимать денежные вклады в долларах США на банковские счета, а прием этой валюты для операций купли-продажи иностранной валюты на рынке останется прежним», — сказали в регуляторе.

Как отметили в Банке Кубы, на такой шаг власти пошли в условии продолжающегося давления со стороны США. Начать прием долларов позволила «реанимация туризма и постепенное восстановление производственной деятельности».

Банки на Кубе прекратили принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов в июне 2021 года

Во второй половине марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки еще не намерены исключать Кубу из перечня государств — спонсоров терроризма. Впервые США внесли Кубу в этот список в марте 1982 года из-за поддержки революционных движений в испаноязычных странах.