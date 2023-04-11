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Власти Швейцарии отвергли требование посла США заморозить $50-100 млрд российских активов

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Глава государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла критику со стороны посла США в Берне Скотта Миллера, который обвинил ее ведомство в небрежности и указал на возможность дополнительной заморозки активов России на сумму $50-100 млрд. Об этом сообщает государственный канал телерадиовещания страны SRF.

«Мы постоянно говорим США и всем странам-партнерам: «Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим». На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев», — подчеркнула Будлигер-Артиеда. Чиновница отметила, что оценка объемов российских активов в Швейцарии была сделана послом без консультации с местными властями и не является официальной.

Глава госсекретариата страны по экономике заявила, что под санкции подпадает меньшинство россиян и власти не собираются заниматься политическим преследованием в условиях, когда в стране наблюдается поляризация во вопросам о приемлемости санкций и необходимости соблюдения нейтралитета.

В рамках санкций власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму $8,1 млрд долларов, еще $19 млрд заблокировал банк Credit Suesse.

16 марта Миллер заявил, что Швейцарии нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.

20 марта швейцарский банк UBS потребовал от российских клиентов подтвердить статус пребывания и пригрозил блокировкой счетов в случае отказа или несвоевременного предоставления данных.

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