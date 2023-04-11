Объем предложения элитной загородной недвижимости в Подмосковье вырос вдвое за год

На первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье объем предложения вырос в два раза в марте 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение консалтинговой компании NF Group.

«На конец марта 2023 года на первичном рынке экспонировалось порядка 740 лотов против 335 годом ранее. Большая часть первичного предложения, 69% от всех объектов, приходилась на участки без подряда на строительство», — сказано в сообщении.

В результате роста объема лотов в первом квартале (январь — март) 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года средняя стоимость домовладения сократилась на 5%, до 58 млн руб. За тот же период сотка земли снизилась в цене на 40%, до 3 млн руб.

Как добавили в компании, предложения элитной недвижимости по-прежнему сосредоточены на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

На прошлой неделе петербургское подразделение консалтинговой компании NF Group сообщило, что объем продаж элитного первичного жилья в Санкт-Петербурге упал в первом квартале 2023 года относительно такого же периода 2022 года на 60%.