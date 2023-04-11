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В Южной Корее оштрафовали Google на $32 млн за нарушения на рынке мобильных игр

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи оштрафовала Google на 41,1 млрд вон ($31,9 млн) за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр, сообщает Общественная служба новостей.

Речь идет о внутриигровой рекламе, которую корпорация предоставляла издателям в обмен на эксклюзивный выпуск игр в магазине приложений Google Play. Регулятор посчитал, что это делалось для подрыва положения конкурента – южнокорейского аналога One Store.

«Блокируя выпуск игр в One Store, корпорация из США препятствовала инновациям, что наносило ущерб потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр», — говорится в заявлении комиссии.

В результате за два года доля Google выросла с 80-85% до 90-95%, в то время как доля One Store сократилась с 15-20% до 5-10%.

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